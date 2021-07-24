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وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى أبوحماد المركزي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم ومشتقاته، كما عاين المكان الجاري تخصيصه لتركيب وحدة الأشعة المقطعية به، والتي سيتم دعمها من قبل وزارة الصحة للمستشفى، ومعاينة المسارات المخصصة لدخول وخروج المرضى بها.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة العناية المركزة، ووجه نائب مدير عام الطب العلاجي بعمل دراسة لتطوير ورفع كفاءة الوحدة، موجهاً إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما قام بمناظرة السجلات الطبية، مؤكداً تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بوحدة الكلى الصناعي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

وتلاحظ وجود مريضة تشتكي من آلام بالبطن، ووجه وكيل الوزارة على الفور باستدعاء طبيب الباطنة الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على المريضة بقسم الكلى، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوفير العلاج اللازم لها.

المصرى اليوم

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