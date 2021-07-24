عضو في لجنة الأوبئة : الإقبال على تلقي لقاح كورونا ما زال في الحد الأدنى

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جى بي سي نيوز :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الجمعة، إن الإقبال على تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا ما زال في الحد الأدنى.

وأوضح : أن الحكومة رفعت قدرتها على إعطاء اللقاحات، ووصلت لإعطاء أكثر من 100 ألف جرعة في اليوم الواحد، لكن في الأسابيع الأخيرة لوحظ الانخفاض في عدد الجرعات المعطاة.

وذكر أن إعطاء 12 ألف جرعة و20 ألف جرعة يوميا هو عدد قليل جدا، مضيفا "لم يبق هناك وقت كاف للوصول إلى 4.5 ملايين متلق للقاح بحلول أيلول/سبتمبر ، وفق المملكة .

وأُعطيت 12 ألف جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة، ووصلت حصيلة الجرعات إلى 4.668898 ملايين جرعة منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي، موزعة على 2.731367 مليون جرعة أولى، و1.937531 مليون جرعة ثانية.

ودعا جرادات من تخلف عن تلقي الجرعة الثانية إلى تلقي تلك الجرعة، لرفع القدرة على مقاومة النسخ المتحورة من الفيروس.

وأشار جرادات إلى وجود ما لا يقل عن ربع مليون شخص ينتمون للفئة العمرية 60 فما فوق غير مسجلين في المنصة وغير متلقين للقاح.