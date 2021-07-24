ضربات متلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، بشن حملة إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة 37 متر بعزبة موسي شكر، و تم إزالة غرفتين بالطوب على مساحة 20 متر وإزالة سور بالدبش على مساحة 10 متر بدون ترخيص بشارع مدارس عبد الله الشرقاوي ، وتمت الإزالة كلياً للتعديات بمعدات مجلس المدينة علي نفقة المواطن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو كبير، بإزالة حالة بناء مخالف على مساحة 100 متر تقريباً بمنطقة جزيرة شنن، وتم الإزاله حتى مستوى سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، تنفيذ حملات الإزالة ، حيث تم إزالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية بصافور عبارة عن فك شدة خشبية للصبة بالدور الثالث علوي بمساحة ١٢٠م بناحية قرية صافور ،و تم إيقاف الأعمال وضبط المخالف ، كما تم إزالة لسور صاج بطول ٣٠م طولي داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص بديرب نجم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان والقسم الهندسي بالوحدة، بالتصدى لحالة بناء على الأرض الزراعية بناحية الخراخشة السعادات على مساحة ٢٠٠متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، ومسؤول الإشغالات والقسم الهندسي بالوحدة بازالة حالتين تعدي، الحالة الأولي عبارة عن إزالة و فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بقرية أنشاص الرمل علي مساحة 100متر، والحالة الثانية عبارة عن إزالة سقف آخر بالدور الثالث بقرية السعيدية على مساحة 100متر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أبو حماد، بإزالة سور بالطوب بمساحة ٧٠ متر بناحية الشيخ جبيل بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية ، كما تم تنفيذ إزالة في المهد بناحية قرية السعدية التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، عبارة عن سور بالطوب الدبش بمساحة ٥٠ متر طولي بقرية السعدية ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.