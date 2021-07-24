العراق يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر

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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر.

وقال رئيس الوزراء العراقي: «منفذو تفجير مدينة الصدر سيعرضون اليوم أمام القانون وسيكونون عبرة لكل معتد».

وغرد الكاظمي عبر تويتر قائلا: «دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على (سوق الوحيلات) وسيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم.. ‏الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين».

والثلاثاء تبنّى تنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الذي وقع الإثنين، عشية عيد الأضحى، في سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية، التي نقلتها مصادر عراقية لـ«العين الإخبارية»، فإن نحو 34 قتيلاً سقطوا جراء الانفجار بينهم 5 أطفال و13 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 60 جريحاً.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه مستشفيات مدينة الصدر ومراكزها الصحية حالة استنفار لتزايد أعداد الضحايا الذين وقعوا في انفجار السوق.

ولاحقاً، أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر قيد التوقيف.