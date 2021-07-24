محافظ المنيا يتابع أعمال إصلاح ماسورة مياه بحي الأخصاص

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حي غرب مدينة المنيا، وذلك عقب ورود عدد من شكاوى المواطنين تفيد بأن هناك مشكلة انقطاع المياه وضعفها بشكل متكرر .

رافق المحافظ، اللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، والمهندس عصام حلمي ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

التقى المحافظ بالمواطنين بحى غرب مدينة المنيا، وتفقد عدد من المحال التجارية والمقاهى لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من توافر مياه الشرب، كما حرص على الاستماع إلى المواطنين وفتح معهم نقاشا حول المياه بحى غرب مدينة المنيا.

أكد المحافظ ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ الي أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع المسؤلين بشركة المياه بالمنيا، لبحث مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة وإيجاد حلول سريعة لحل تلك المشكلة، لتخفيف معاناة الأهالى .

كما تفقد المحافظ، قطعة أرض بحى غرب مدينة المنيا، لدراسة إنشاء محطة مياه للشرب لتخدم المنطقة .

وتابع المحافظ ، أعمال إصلاح ماسورة مياه بكورنيش النيل، بنطاق حى الأخصاص بمدينة المنيا، ووجه بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، فور الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الأرض مع إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة.