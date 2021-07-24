محافظ المنيا يتابع أعمال إصلاح ماسورة مياه بحي الأخصاص

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حي غرب مدينة المنيا، وذلك عقب ورود عدد من شكاوى المواطنين تفيد بأن هناك مشكلة انقطاع المياه وضعفها بشكل متكرر .
رافق المحافظ، اللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، والمهندس عصام حلمي ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.
التقى المحافظ بالمواطنين بحى غرب مدينة المنيا، وتفقد عدد من المحال التجارية والمقاهى لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من توافر مياه الشرب، كما حرص على الاستماع إلى المواطنين وفتح معهم نقاشا حول المياه بحى غرب مدينة المنيا.
أكد المحافظ ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ الي أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع المسؤلين بشركة المياه بالمنيا، لبحث مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة وإيجاد حلول سريعة لحل تلك المشكلة، لتخفيف معاناة الأهالى .
كما تفقد المحافظ، قطعة أرض بحى غرب مدينة المنيا، لدراسة إنشاء محطة مياه للشرب لتخدم المنطقة .
وتابع المحافظ ، أعمال إصلاح ماسورة مياه بكورنيش النيل، بنطاق حى الأخصاص بمدينة المنيا، ووجه بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، فور الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الأرض مع إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة.