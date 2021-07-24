أشرف صبحي يراهن على منافسة منتخب اليد بالأولمبياد بعد تخطي البرتغال

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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهاز الفني على الفوز في الظهور الأول للمنتخب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب كرة اليد تحقيق الفوز على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 37-31 في سيطرة كاملة للاعبي المنتخب على مجريات الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 15-15، وذلك في المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أشاد وزير الشباب الرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو منتخب كرة اليد، وحرصهم على الفوز في المباراة الأولى لهم بالأولمبياد، ومواصلة الأداء المتميز الذي يعطي رسالة طمأنينة للجميع بأن المنتخب الوطني لكرة اليد قادر على تحقيق ميدالية أولمبية ثمينة في أولمبياد طوكيو، متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب في مباراتهم المقبلة، وتحقيق الانتصار بها.

كما أعرب وزير الرياضة عن تمنياته لجميع لاعبي ولاعبات مصر المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية بتقديم أداء مميز يعكس حالة التطور التي تشهدها الرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق ميداليات أولمبية كإنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

يذكر أن المنتخب الأول لكرة اليد ينافس في أولمبياد طوكيو في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.