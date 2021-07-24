وزير الرياضة يلتقي رئيس الدولي للرماية خلال زيارته لميدان الرماية بطوكيو

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه السفير أيمن علي كامل سفير جمهورية مصر العربية باليابان، بزيارة ميدان الرماية المقام عليه فعاليات دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو.

واطمئن وزير الشباب والرياضة على الرماه المصريين متمنيًا التوفيق لهم خلال منافساتهم وتقديم أداء مميز خلال الاوليمبياد التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين أفضل الرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم، وطالبهم ببذل كل ما لديهم من جهد وتحقيق إنجاز رياضي يضاف لسجل انجازات الرياضة المصرية من خلال اقتناص ميداليه اوليمبية في ضوء الدعم الكامل والمتواصل من القيادة السياسية لهم و لكل اللاعبين المشاركين في مختلف اللعبات.

وعقب ذلك التقي "صبحي" ڤلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والذي أشاد بدور مصر في دعم رياضة الرماية من خلال استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية، الذى جاء في ظل ظروف استثنائية مر بها العالم مما كان له بالغ الأثر في إسناد مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية٢٠٢٢ لمصر أيضا، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي الجهود والتنسيق الدائم والتواجد المستمر في المسابقات.

واكد وزير الرياضة الدور الكبير الذى يؤديه السفير المصرى باليابان السفير أيمن كامل من متابعه متواصله ودعم على مدار اليوم لجميع أفراد البعثة المصرية، فضلا عن توليه التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات الخاصة بالبعثة المصرية فى مختلف مواقع المنافسات.