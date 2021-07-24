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وزير الرياضة يشيد بإنجاز نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش

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وزير الرياضة يشيد بإنجاز نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش وزير الرياضة يشيد بإنجاز نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تميز النتائج التي تحققها لاعبات في البطولات الرياضية الدولية المختلفة، وتقديم أفضل أداء لهن، والفوز بها، بشكل يعكس تقدم الرياضة النسائية، واهتمام الدولة المصرية بتطورها.

كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وجميع أعضاء المجلس علي الاهتمام والمتابعة للاعبات مصر في الألعاب الرياضية المختلفة.

وكان المجلس القومي للمرأة قد قدم التهنئة إلي اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الاسكواش، لتتويجها ببطولة العالم للاسكواش، التي اقيمت في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى لتحصد نور الشربيني لقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها والثانية على التوالي.

وأشاد وزير الرياضة بنتائج لاعبات مصر في بطولات الاسكواش الدولية و اللاتي يتصدرن التصنيف العالمي للعبة، وتربع مصر علي قمة الاسكواش في منافسات الرجال والسيدات، لافتاً إلي الاهتمام برياضة الاسكواش واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في ضوء استدامة التفوق المصري بها علي المستوي الدولي.

وكانت اللاعبة نور الشربيني قد فازت علي اللاعبة نوران جوهر في المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش التي اقيمت بشيكاغو بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط لتحصد الشربيني لقب البطولة.

المصرى اليوم

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