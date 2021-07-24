أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. علي زين : «منتخب فيه توليفة تجمع بين الخبرة والشباب»

Print
أولمبياد طوكيو 2020.. علي زين : «منتخب مصر فيه توليفة تجمع بين الخبرة والشباب» أولمبياد طوكيو 2020.. علي زين : «منتخب فيه توليفة تجمع بين الخبرة والشباب»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح الوطني لكرة اليد في الفوز في أولى مبارياته اليوم السبت، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إذ تغلب منتخب الفراعنة على نظيره البرتغالي بنتيجة (31-37).

وعلق علي زين نجم المنتخب الوطني ولاعب برشلونة الإسباني، على المباراة قائلًا: «المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا»

وأضاف: «المستوى بين المنتخبين متكافيء، وبذلنا مجهود أكبر في الشوط الثاني واستطعنا تفادي الأخطاء»

وتابع: «منتخب حاليًا فيه توليفة تجمع بين الخبرة والشباب، وبيجمع عناصر كثير مميزة ولا يوجد أي فرق بين اللاعبين في المستوى البدني أوالفني»

وأنهى زين تصريحاته: «لدينا طموح كبير وسنبذل قصارى جهدنا للتويج بميدالية أولمبية»

وتضم قائمة المتخب الوطني كل من: كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.

والجدير بالذكر أن اليابان تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020