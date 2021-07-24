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نجح المنتخب الوطني لكرة اليد في الفوز في أولى مبارياته اليوم السبت، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إذ تغلب منتخب الفراعنة على نظيره البرتغالي بنتيجة (31-37).

وعلق علي زين نجم المنتخب الوطني ولاعب برشلونة الإسباني، على المباراة قائلًا: «المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا»

وأضاف: «المستوى بين المنتخبين متكافيء، وبذلنا مجهود أكبر في الشوط الثاني واستطعنا تفادي الأخطاء»

وتابع: «منتخب مصر حاليًا فيه توليفة تجمع بين الخبرة والشباب، وبيجمع عناصر كثير مميزة ولا يوجد أي فرق بين اللاعبين في المستوى البدني أوالفني»

وأنهى زين تصريحاته: «لدينا طموح كبير وسنبذل قصارى جهدنا للتويج بميدالية أولمبية»

وتضم قائمة المتخب الوطني كل من: كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.

والجدير بالذكر أن اليابان تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.