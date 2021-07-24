محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة

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شهدت عدد من المتنزهات والحدائق العامة، بمحافظة كفر الشيخ، مشاركة مجتمعية لتنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة وتنفيذ فعاليات مشروع تنشيط الرياضة من رياضة المشي والجري، وإجراء تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق.

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لتنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، يأتي ذلك ف إطار استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية في كل مكان بالمحافظة، وذلك لأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ المشروع يعتمد على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية، ويهدف البرنامج الذي ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع بالأماكن المفتوحة «إلى خدمة راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة في الحدائق العامة والمتنزهات يتضمن أنشطة رياضية مُختلفة، من «مشي، وجري، وتمرينات رياضية»، أن مشروع تنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة، يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لإيمانه بأن الرياضة هي القوة الناعمة التي يُمكن أن تُحقق الكثير، وتُنمى لدى الشباب العديد من المبادئ والقيم، وتُرسخ التنافس الشريف.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ