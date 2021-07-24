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طلاب الثانوية العامة في الدقهلية عن امتحان الفيزياء «مش عارفين حلينا ايه» ()

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اشتكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة «القسم العلمى»، في الدقهلية، اليوم، من إمتحان الفيزياء بسبب وجود أجزاء غامضة بالإضافة أسئلة الإمتحانات عن الوقت المحدد.

وأكد الطلاب أنهم لايعرفون إذا كانت إجاباتهم صحيحة أم خطأ بسبب غموض الأسئلة وصعوبتها ممما دفعهم للحل بشكل عشوائى.

بينما أكد قليل من الطلاب أن الإمتحان في أغلبه كان في مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط بينما كان يوجد نحو ١٥ سؤال للطالب المميز وتحتاج لوقت طول للتفكير.

ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحان الفيزياء

وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزراة التربية والتعليم في الدقهلية، أن غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى من إمتحان الفيزياء.

يذكر أن عدد ٣٢٣٠٥ طالب بالدقهلية أدوا امتحان الفيزياء اليوم منقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالب علمى علوم و٧٨٦٣ طالب علمى .

المصرى اليوم

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