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محافظ بورسعيد : 2738 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحاناتهم في مادة الفيزياء

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محافظ بورسعيد : 2738 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحاناتهم في مادة الفيزياء محافظ بورسعيد : 2738 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحاناتهم في مادة الفيزياء

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تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير وانتظام امتحان مادة الفيزياء لشهادة الثانوية العامة، حيث تلقى محافظ بورسعيد تقريرا من مديرية التربية بمحافظة بورسعيد حول سير وانتظام الامتحان خلال اليوم .

وأوضح «محافظ بورسعيد» أن إجمالى عدد الطلاب المستهدفين من أداء امتحان الفيزياء اليوم السبت بالشعبة العلمية هو 2738، وأن غرفة عمليات المحافظة تابعت منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان سر وانتظام اللجان الامتحانية، مؤكدا أنه لم تثبت أي حالات غش داخل لجان الامتحان، كما أن غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات أمنية أو إدارية أو صحية أو فنية.

وأشار «المحافظ» إلى أنه تم تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الثانوى العام، كما تم التأكيد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقاعد الاجتماعى بين الطلاب، وإجراءات الكشف عن الحرارة للطالب قبل دخول الامتحان، وارتداء الكمامات الطبية ووسائل النظافة، مؤكدا أنه لا توجد حالات كورونا بين الطلاب المؤدين لامتحان الفيزياء.

وشدد «المحافظ» على توفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، والتطبيق الكامل للاجراءات الاحترازية والوقائية.

المصرى اليوم

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