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وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية لبحث التعاون المشترك

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وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية لبحث التعاون المشترك وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية لبحث التعاون المشترك

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اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع السيد دامشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس اتحاد الجودو باليابان لبحث التعاون المشترك، وذلك علي هامش حضور الوزير لمنافسات دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو.في إطار لقاءاته الرسمية التي يعقدها مع عدد من المسؤولين خلال زيارته لليابان،

في بداية اللقاء، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية علي حسن التنظيم للأولمبياد ، وحفل الافتتاح الرسمي للدورة الذي أقيم أمس، وكافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بإقامة وتدريبات البعثة المصرية المشاركة بالأولمبياد.

وعرض الوزير فكرة المشروع القومي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتبني الموهوبين ورعايتهم في العديد من الألعاب ، وكذا رؤية الوزارة نحو نشر الجودو في جميع أنحاء الجمهورية، والكشف عن الموهوبين بها.

ومن جانبه، ثمن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية علي تطور الرياضة المصرية، والسعي نحو توطيد العلاقات في مجال الرياضة بين الجانبين الياباني والمصري خلال الفترة المقبلة، متطرقاً في حديثه إلي مدي تأثره بالبطل المصري محمد رشوان ودوره المؤثر في المجتمع الدولي بصفة عامة والياباني بصفة خاصة، وتأثره به في حياته ليس فقط علي المستوي الرياضي وإننا أيضا علي المستوي الإنساني.

وفي ختام اللقاء ، وجه الدكتور أشرف صبحي الدعوة إلي رئيس اللجنة الأولمبية لزيارة لرؤية تطور البنية التحتية الرياضية عن كثب في إطار التعاون المثمر بين البلدين في المجال الرياضي.

المصرى اليوم

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