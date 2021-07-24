أولمبياد طوكيو 2020.. التونسي محمد خليل الجندوبي يحقق أول ميدالية عربية

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نجح محمد خليل الجندوبي، لاعب المنتخب التونسي للتايكوندو، في إحراز المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفاز الجندوبي على الإيطالي فيتو يلاكيلا، في المباراة النهائية ليضمن أول ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان اللاعب التونسي قد تأهل إلى نهائي البطولة لوزن 58 كجم، بعد فوزه على النجم الكوري الجنوبي جون جانج بطل العالم لعام 2019.

وكان التونسي صاحب الـ19 عام قد بلغ نصف النهائي بتغلبه في ربع النهائي السبت على الإثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية (32-9).

وكان قد انتقل إلى ربع النهائي على حساب الروسي ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية (25-18)، بعد ثلاث جولات انتهت (2-4)، (10-3)، و(13-11).