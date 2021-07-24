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يقضي الفنان محمد رمضان عطلته الصيفية، برفقة أسرته في الساحل الشمالي، ويشارك رمضان جمهوره ومتابعيه بمقاطع فيديو من الساحل الشمالي، والتفاف جمهوره ومحبيه حوله في كل مكان يذهب إليه.

ونشر «رمضان» مقطع فيديو جديدًا، قبل قليل، ظهر فيه مع زوج شقيقته وكانا متجهين إلى المركب، ليلتف الجمهور حوله ويلتقطوا صورا معه.

وعلق على الفيديو قائلًا: «اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله».

وسبق أن شارك رمضان جمهوره فيديو جديدًا، ظهر فيه وهو يغني ويرقص على أغنيته «رايحين نسهر»، مشيرًا إلى أنه كان ذاهبًا للعشاء مع زوجته، ولكنه غنى عندما التقى بجمهوره وتجمعوا حوله.

وعلى جانب آخر، طرح رمضان مُؤخرًا أغنية «ثابت» التي تخطت حاجز الـ9 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد عِدة أسابيع من طرحها.