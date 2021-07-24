طلاب ثانوية عامة بسوهاج عن امتحان الفيزياء «صعب وطويل وزى الزفت»

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تباينت أراء طلاب الشهادة الثانوية العامة حول إمتحان مادة الفيزياء بلجان محافظة سوهاج، ففى حين اشتكى طلاب من صعوبة الإمتحان وطوله، عبر آخرون عن رضاهم عن مستوى الإمتحان لكنهم وصفوه بأنه طويل.

وقال عدد من الطلاب «المصرى اليوم»، أن الإمتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وان ١٠ أسئلة فقط من بين ٥٠ سؤالا هي التي كانت مباشرة وواضحة بينما ٤٠ سؤالا من الإمتحان كانت فوق مستوى الطالب المتوسط وتحتاج إلى وقت أطول للحل، واصفين الإمتحان بأنه صعب وطويل وزى الزفت- بحسب قولهم- .

وأشتكى طلاب آخرون من تشديد الرقابة داخل اللجان لدرجة أحدثت توترا للطلاب وشتت تركيزهم في الإجابة عن الأسئلة، فيما أعرب طلاب آخرون عن رضاهم عن الإمتحان، واصفينه بأنه كان جيدا مثل إمتحان مادة الكيمياء لكنه كان يحتاج إلى وقت أطول من ذلك في الإجابة.