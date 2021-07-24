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إزالة تعديات على 320 فدان أملاك دولة بالزينية شمال الأقصر

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إزالة تعديات على 320 فدان أملاك دولة بالزينية شمال الأقصر إزالة تعديات على 320 فدان أملاك دولة بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الاقصر، انه من خلال المتابعة المستمرة، للتعديات على أراضي املاك الدولة، وبالمرور اليوم السبت من قبل يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ومحمد اسماعيل مدير الاملاك بالمركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى واشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى، على املاك الدولة والأراضي الزارعية بدائرة المركز، تبين تعدى المواطن«ق .م» على ارض أملاك الدولة باستصلاح وزراعة اشجار كافور على مساحة 320 فدان على الطريق الصحراوي الشرقى .

وتم إزالة جميع الاشجار وتحرير محضر تعدي على املاك الدولة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعيه واملاك الدولة وتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر .

المصرى اليوم

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