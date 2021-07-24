مؤتمر الإفتاء العالمي السادس في سطور

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عنوان المؤتمر:

- «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون».

الرعاية:

يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .

الزمان:

الثاني والثالث من شهر أغسطس 2021.

المكان:

القاهرة- فندق الماسة- مدينة نصر.

شعار المؤتمر:

«نحو مؤسسات إفتائية رقمية».

أهداف المؤتمر:

- زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات.

- توضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة.

- دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

المشاركون:

- يشارك في المؤتمر وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

أبرز الدول المشاركة:

المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا… وغيرها.

- محاور المؤتمر:

المحور الأول: الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول.

المحور الثاني: مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة.

ومن المزمع أن يُختَتَم المؤتمر بجلسة ختامية تحتوي على عدة فعاليات بجانب البيان الختامي.

ورش العمل:

تعقد خلال المؤتمر ثلاث ورش عمل حول «الفتوى والعصر الرقمي.. كيف نقتحم الميدان؟»، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م، وورشة أخيرة بعنوان: «التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية».

مشروعات يكشف عنها الستار

- الإعلان عن وثيقة «التعاون الإفتائي.

- إزاحة الستار عن أكبر موسوعة «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية».

- الإعلان عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين.

- إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام.

- تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.