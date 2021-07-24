ردود فعل غاضبة حول امتحان مادة الفيزياء للثانوي العام في المنيا

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أعرب طلاب الثانوية العامة بالمنيا، عن غضبهم بردود أفعال غاضبة، من امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي، مؤكدين ان فقرات الامتحان لا تتناسب مع الوقت، والبعض الأخر صعب وغير متوقع. مطالبين وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، والأسئلة الخاصة بها .

وقد شهد محيط 86 لجنة عامة مخصصة، لاستقبال 20779 طالب وطالبة، تزاحم من أولياء الأمور وحالات بكاء وغضب، خاصة بين الطالبات، وأولياء الأمور .

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استأنفت الامتحانات ل «القسم العلمي» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا، وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب .