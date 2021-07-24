أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ردود فعل غاضبة حول امتحان مادة الفيزياء للثانوي العام في المنيا

Print
ردود فعل غاضبة حول امتحان مادة الفيزياء للثانوي العام في المنيا ردود فعل غاضبة حول امتحان مادة الفيزياء للثانوي العام في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب طلاب الثانوية العامة بالمنيا، عن غضبهم بردود أفعال غاضبة، من امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي، مؤكدين ان فقرات الامتحان لا تتناسب مع الوقت، والبعض الأخر صعب وغير متوقع. مطالبين وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، والأسئلة الخاصة بها .

وقد شهد محيط 86 لجنة عامة مخصصة، لاستقبال 20779 طالب وطالبة، تزاحم من أولياء الأمور وحالات بكاء وغضب، خاصة بين الطالبات، وأولياء الأمور .

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استأنفت الامتحانات ل «القسم العلمي» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا، وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية