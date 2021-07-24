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الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن تعاطفه مع الصين (تفاصيل)

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الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن تعاطفه مع الصين (تفاصيل) الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن تعاطفه مع الصين (تفاصيل)

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أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، عن تعاطفه مع الصين إثر الفيضانات، التي أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وبعث الزعيم الكوري رسالة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، معربا عن تضامنه بشأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في الصين، وعن تعازيه لأسر الضحايا.

وعبر كيم عن دعمه الكامل لـ«شي» والشعب الصيني في كفاحهما لمواجهة آثار الفيضانات وعودة الاستقرار لحياة الضحايا في أسرع وقت ممكن.

وكانت قد تعرضت عدة مدن في مقاطعة خنان بوسط الصين مؤخرا لفيضانات قاتلة.

وتربط كل من والصين علاقة قوية وسط جمود المحادثات النووية بين الأولى والولايات المتحدة.

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