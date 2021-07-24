محمد إيهاب يوجه رسالة للجمهور :«متلوموش أي لاعب»

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وجه محمد إيهاب، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، 8 نصائح مهمة للجمهور المتابع لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

إذ كتب إيهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوجه نصائحه للجمهور وجاءت كالتالي:

«ثمانى نقاط مهمه لمتابعي الأولمبياد:

أولاً: متلومش أي لاعب على نتيجه طالما ملوش تصنيف عالمي

ثانياً: متلومش اى لاعب على نتيجه كان كل طموحه يمثل مصر فى الأولمبياد وبس

ثالثا: متلومش اى لاعب على نتيجه وقعته قرعته مع ابطال ميداليات عالميه و اوليمبيه معروف مصروف عليهم قد ايه

رابعاً: متلومش اى لاعب على نتيجه كان مصاب ومتوفرلوش تأهيل رياضى و علاج طبيعي

خامساً: متلومش اى لاعب على نتيجه بيخسس و متوفرلوش دكتور تغذيه رياضيه

سادساً: متلومش اى لاعب على نتيجه و عمره التدريبى صغير

سابعاً: متلومش اى لاعب على نتيجه كان كل ذنبه انه أول افرقيا وأتأهل منها للأوليمبياد ومستوى القاره بالنسبه للعالم معروف ..

ثامناً: متلومش اى لاعب على نتيجه وهوه مستنى منك الدعم المعنوى و كفايه معاناه اللاعب طول عمره فى طريق نهايته مش مضمونة»

محمد إيهاب عبر فيس بوك

وكان محمد إيهاب قد أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، بسبب أزمة المنشطات التي تسببت في وقف المنتخب الوطني واستبعاد من دورة الألعاب الأولمبية.