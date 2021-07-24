قفزة فى تحويل الأموال منذ يناير 2021.. واتفاقية لبنك ناصر لصرف المعاشات إلكترونيا

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أعلنت إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الدفع الالكترونى والتكنولوجيا المالية عن نجاح اتفاقيتها مع بنك ناصر الاجتماعى بهدف تيسير عملية صرف معاشات ومرتبات ونفقات عملاء البنك من خلال منافذها.

وحسب بيان صحفي للشركة جاء التعاون في إطار حرص الشركة على دعم عملية التحول الرقمي ونشر ثقافة التعاملات المالية الإلكترونية غير النقدية، ودفع عجلة التنمية المستدامة ومساندة جهود الدولة في مساعيها نحو الشمول المالى عبر التعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية منها بنك ناصر الاجتماعى.

وشهد حجم عمليات تحويل الأموال قفزة كبيرة في مستوى النمو منذ يناير 2021 وحتى يوليو الجارى وصلت إلى 610% خلال يوليو بعد تحسن ملحوظ بدأ بتضاعف عدد العمليات وحجم الصرف النقدى بداية الربع الثاني من العام الحالي لكافة تحويلات المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعى عن طريق منافذ الشركة حيث وصلت خلال يناير الماضى قيمة عمليات التحويل إلى مليون و954 ألف جنيه بينما وصلت إلى 12 مليون و996 ألف جنيه يوليو الجارى، وتتطلع الشركة بنهاية هذا العام إلى مضاعفة حجم عمليات التحويل الشهرية حتى تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه شهريًا لصالح عملاء بنك ناصر.

وعن كيفية صرف المعاشات تتم العملية بكل سهولة حيث يتوجه العميل لأى منفذ للشركة، أو تاجر لديه ماكينة ويتم سحب المبلغ الذي يريده من حسابه عن طريق كارت ATM الخاص به، ويقوم التاجر بإعطائه إيصال معتمد من الشركة بعد إتمام عملية الصرف.

قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفى إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات والمستفيدين، ولذلك نسعى لتطوير الحلول الذكية والإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفى.

واضاف: نستهدف التوسع مستقبلا بالتعاون مع بنوك أخرى ما يحقق استراتيجية الشركة بنشر ثقافة التعاملات المالية غير النقدية وتحسين أداء المدفوعات الالكترونية في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

يذكر أن الشركة توفر حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع، كما تقوم بخدمة أكثر من 29.3 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ 3 مليون معاملة يوميًا من خلال أكثرمن 239 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 38 بنكًا، بالإضافة إلى منافذ الشركة على مستوى الجمهورية، وكذلك البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.