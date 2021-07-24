وزير الطيران المدني في زيارة تفقدية لمطار العلمين الدولي

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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي والذي يخدم منطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة ويعد من المطارات الإقليمية المهمة كما يدعم خطة الدولة في تنمية الساحل الغربى لجمهورية مصر العربية، وذلك للوقوف على حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على الاستعدادت والإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلات الجوية والتى تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة، رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالة السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب وبرج المراقبة ومهبط الطائرات واطمأن على جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية.

كما تابع حركة التشغيل بالمطار، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالمطار خلال الجائحة.

وزير الطيران المدني في زيارة تفقدية لمطار العلمين الدولى

وزير الطيران المدني في زيارة تفقدية لمطار العلمين الدولى

والتقى الطيار محمد منار العاملين بالمطار وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما ناقش مع العاملين آليه تطوير وتحسين الخدمات المقدمة والتغلب على أي معوقات للتشغيل واستمرار التطوير والتحديث بالمطار بما يناسب أعمال التطوير الجارية في جميع المطارات، خاصة المطارات ذات الجذب السياحى.

وأشار وزير الطيران إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بمنطقة العلمين الجديدة حيث تعد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية حالياً وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصرى، كما أن الساحل الشمالى من أكثر المناطق جذباً لاحتوائه على عدد كبير من المنتجعات السياحية والقرى الساحلية المميزة ويتمتع بالأجواء الخلابة والشواطى المصرية الساحرة، ووجه بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة لتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مصر.