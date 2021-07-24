أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

قانون في بولندا يثير غضب إسرائيل

Print
قانون في بولندا يثير غضب إسرائيل قانون في بولندا يثير غضب إسرائيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صادق مجلس الشيوخ البولندي، مساء يوم الجمعة، على القانون الذي يمنع اليهود من استعادة الممتلكات «المنهوبة من عائلاتهم خلال الهولوكوست وبعد حرب النظام الشيوعي في بولندا»، ويحدد القانون مهلة من 10 إلى 30 عامًا للطعن في قرارات التعويض الإدارية السابقة.

وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من المحرقة النازية، أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وتم إجراء تغييرين على القانون مقارنة بالمقترح الأصلي- تمديد ثلاثة أشهر لتقديم مطالبات جديدة، وعدم تطبيق القانون على المطالبات القائمة.

وسيعاد القانون الآن إلى مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) للتوقيع على التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، قبل توقيع الرئيس والموافقة النهائية عليه.

ومن جهته حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بولندا من أن أفعالهم تضر بشكل خطير بالعلاقات مع إسرائيل. مشيرا إلى أن «اعتماد قانون الملكية البولندي سيضر بشكل خطير بعلاقاتنا مع بولندا، وبولندا تعرف جيدًا ما هو الشيء الصحيح والمناسب الذي يجب القيام به».

وأفاد لابيد «إننا نراقب بقلق بالغ التقدم المحرز في التشريع في بولندا بشأن حقوق استعادة الممتلكات المسروقة من ضحايا الهولوكوست».

وأكد وزير الخارجية أن «كل مرحلة من مراحل القانون تمثل تطورًا خطيرًا في نظرنا، وسندافع بحزم عن شرف ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم».

غير أن البرلمان البولندي أقر مشروع قانون في يونيو الماضي من المتوقع أن يجعل من الصعب بدرجة أكبر على اليهود استعادة ممتلكاتهم، مما أثار انتقاد لابيد الذي وصف هذه الخطوة سابقا بأنها «وصمة عار».

وينفذ مشروع القانون حكما أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2015 ويقضى بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن بالقرارات الإدارية المنطوية، مما يقيد طلبات الاسترداد.

ودفع الخلاف حول القانون البلدين لاستدعاء مبعوثيهما للتعبير عن غضبهما من القرارات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية