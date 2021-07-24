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إصابة 4 طالبات بحالات إغماء أثناء امتحان الفيزياء بقنا

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إصابة 4 طالبات بحالات إغماء أثناء امتحان الفيزياء بقنا إصابة 4 طالبات بحالات إغماء أثناء امتحان الفيزياء بقنا

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أصيبت 4 طالبات السبت، بحالات إغماء وتشنجات وارتفاع نسبة السكر في الدم، أثناء تأدية امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة في قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بإصابة جهاد عياد أحمد، طالبة بالثانوية العامة بلجنة مدرسة نقادة الثانوية البحرية، بإرتفاع نسبة السكر في الدم، ودعاء محمود محمد بلجنة مدرسة الشهيد يوسف إسماعيل بالألومنيوم، بتشنجات عصبية، ومنار مبارك بخيت بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بدشنا، ومريم سعد على بلجنة مدرسة عبد العزيز القوصي، بحالة إغماء.

وذلك أثناء تأديتهن امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن وتحرر محضر بكل حالة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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