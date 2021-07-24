إزالة حالتى تعد على أراضي زراعية بالطود جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلن الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم رصد مخالفتين تعدي بالبناء على أراضي زراعية بقرية المريس بمركز الطود، وذلك من خلال البناء بالطوب الأبيض بطريق الشيخ حمد على مساحة 150 متر، والثانيه بطريق السلطان حوض الجوهري البحري على مساحة 120 متر .

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة اشرف عبد الرحيم قناوي رئيس القرية بالتنسيق مع الوحدة الزراعية بالمريس بإيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.