رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا

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أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، السبت، جولة تفقدية لأمتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا حيث يؤدى الامتحانات طلاب الدبلومات بأقسامها المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة على الالتزام التام باتخاذ كافة التدابير اللازمة والاجراءات الاحترازية المكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد فضلا عن توافر كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات والمدرجات التى تجرى بها الامتحانات يوميا وتوافر اللجان الطبية ومؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب.

وأشار أنه يؤدى الامتحانات طلاب الدبلوم العامة وعددهم 1163 طالب وطالبة وطلاب الدبلوم المهنية وعددهم 578 والدبلوم الخاص وعددهم 411 طالب وطالبة

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا

شهد الجولة الدكتور محسوب عبدالقادر، عميد كلية التربية بقنا، والدكتورعصام الطيب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.