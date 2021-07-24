بكاء طالبات الثانوية العامة في السويس من صعوبة امتحان الفيزياء

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شكا طلاب الثانوية العامة في السويس من صعوبة امتحان الفيزياء فيما بكت طالبات من اسئلة الامتحان وضيق الوقت المخصص للإجابة و طول الأسئلة.

وأكد الطلاب إن الامتحان جاء في 50 سؤالا 20 منها مباشرة وباقي الأسئلة غير مباشرة وكلها تتضمن افكار متعددة من أجزاء مختلفة من المنهج.

وأضاف الطلاب أن وقت الزمن المقدر للإجابة لم يوفي الإجابة على الأسئلة وبالكاد استطاعوا حلها في الساعات الثلاث المخصصة للإجابة، فضلا عن انها في مستوى الطالب فوق المتوسط ولم يتضمن الامتحان أسئلة تضمن نجاح الطالب المتوسط.

وتابع الطلاب أنهم اعتادوا على صعوبة أسئلة امتحانات الفيزياء وفقا لما تدربوا عليه من نماذج الامتحانات السابقة، وتوقعوا أن يأتي امتحان اليوم صعبا لكن ليس بالصورة التي وجدوها في ورقة الأسئلة.