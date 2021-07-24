مصادرة ٤٥ شيشة ورفع الإشغالات المخالفة في حملات تفتيشية بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن ضبط ٤٢ شيشة داخل عدة كافيهات، وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة المارة والسيارات.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، برفع الإشغالات بشارع لوممبو وميدان عرابى، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، ونفق المشاة بالمحطة، وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بحملة على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتم مصادرة ٣ شيش ،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.