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بوستر فيلم «Black Widow» - صورة أرشيفية

أطاح فيلم الخيال «Space Jam: A New Legacy» بفيلم الأكشن والخيال العلمي «Black Widow» للنجمة الأمريكية «سكارليت جوهانسون»، ليتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد تحقيقه 31 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع، وخلال أول أسبوع لعرضه، الفيلم يتناول أجواء مثيرة لمباراة كرة سلة حين يختطف ذكاء اصطناعي شرير ابن لاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس، الذي يتعين عليه بعد ذلك العمل مع باغز باني للفوز بمباراة كرة سلة، والفيلم يقوم بالأداء الصوتي فيه اللاعب الشهير «ليبرون جيمس» و«دون تشيدل» و«سيدريك جوي»، ويجمع الفيلم بين التنفيذ الروائي والتقنية الرسوم المتحركة والـlive action.



واكتفى فيلم «Black Widow» بطولة سكارليت جوهانسون بتحقيق 25.8 مليون دولار، في أسبوع عرضه الثاني ليحقق 131.6مليون دولار خلال أسبوعين من عرضه، ويتناول الفيلم مغامرات الأرملة السوداء، وهي الشخصية من شخصيات «مارفل»- الكوميكس المصورة- التي جسدتها «سكارليت» وظهرت لأول مرة في فيلم «Iron man 2».

وفي المركز الثالث جاء فيلم الرعب والإثارة «Escape Room: Tournament of Champions» محققا 8.8 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول، بطولة تيلور راسل ولوجان ميللر.

الفيلم ينتمي لنوعية الرعب، حين يجد 6 أشخاص أنفسهم عن غير قصد محبوسين في سلسلة أخرى من غرف الهروب، ويكشفون ببطء عما يجمعهم من أجل البقاء على قيد الحياة، وبتوحيد قواهم مع اثنين من الناجين الأصليين، سرعان ما يكتشفون أنهم جميعًا لعبوا اللعبة من قبل.

وتلاه فيلم الأكشن «F9» في المركز الرابع، محققا 7.7 مليون دولار في أسبوع عرضه الرابع، ووصلت إجمالي إيراداته 154.9 مليون دولار في 4 أسابيع، والفيلم هو الجزء التاسع من سلسلة «fast&furious» بطولة «فان ديزيل» و«جون سينا».

وحافظ فيلم الرسوم المتحركة «The Boss Baby: Family Business» على موقعه ضمن أعلى 5 أفلام في السينما الأمريكية هذا الأسبوع، متواجدا في المركز الخامس بإيرادات 4.7 مليون دولار، في أسبوع عرضه الثالث، ومحققا إجمالي إيرادات 44.7 مليون دولار حتى الآن.