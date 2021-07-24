ضبط 123 متهمًا بالاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية في المحافظات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أمس، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهمًا، وتنفيذ 38892 حكمًا قضائيًا متنوعًا تضمنت 157 حكم جناية و11582 حكم حبس جزئي و2218 حكم حبس مستأنف و18469 حكم غرامة و6466 مخالفة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 88 قضية مخدرات بإجمالي 91 متهمًا ضُبط خلالها 4.523 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و11.870 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، و1370 جرامًا من مخدر الهيروين، و317 جرامًا من مخدر الإستروكس، و34 جرامًا من مخدر البودر، و345 جرامًا من مخدر الشابو، و522 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، ضبطت 21 متهمًا، و15 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 271 دراجة نارية مخالفة، و22769 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.