أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

النيابة تصرح بدفن جثة طالبة الثانوية العامة المتوفاة قبل امتحان الفيزياء

Print
النيابة تصرح بدفن جثة طالبة الثانوية العامة المتوفاة قبل امتحان الفيزياء النيابة تصرح بدفن جثة طالبة الثانوية العامة المتوفاة قبل امتحان الفيزياء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن جثة الطالبة منار محمد عبدالباقى، والتى توفيت بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل تعليم المنوفية بأنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

فيما تجمع عدد كبير من أهالى قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف مسقط رأس الطالبة أمام المستشفى برفقة أفراد أسرتها وذويها لمتابعة مناظرة جثة الطالبة المتوفية وتسلم الجثمان لدفنها في مسقط رأسها،، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية