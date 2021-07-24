النيابة تصرح بدفن جثة طالبة الثانوية العامة المتوفاة قبل امتحان الفيزياء

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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن جثة الطالبة منار محمد عبدالباقى، والتى توفيت بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل تعليم المنوفية بأنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

فيما تجمع عدد كبير من أهالى قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف مسقط رأس الطالبة أمام المستشفى برفقة أفراد أسرتها وذويها لمتابعة مناظرة جثة الطالبة المتوفية وتسلم الجثمان لدفنها في مسقط رأسها،، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.