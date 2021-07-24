رئيس جامعة الأزهر يعلن بدء التسجيل في التدريب الصيفي لتنمية المهارات التكنولوجية لطلاب الجامعة

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أعلن الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر ، بدء التسجيل في التدريب الصيفي لتنمية المهارات التكنولوجية لطلاب وطالبات كليات الجامعة وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، مشيراً الى أن هذه التدريبات تأتى في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وذلك من خلال تطوير المعرفة والمهارات التكنولوجية لدى الطلاب بما يخدم تأهيلهم لسوق العمل الرقمي ويحقق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأزهر، إضافة الى تعزيز قدرات كوادر الشباب للاستعانة بهم في عمليات التحول الرقمي الجارية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التدريبات تشمل جميع قطاعات الجامعة للبنين والبنات، حيث تم تخصيص عدد 50 منحة تدريبية لطلاب كليات الأقصر وأسوان – وعدد 100 منحة تدريبية لبقية كليات الوجه القبلي – وعدد 100 منحة لكليات الوجه البحري – وعدد 250 منحة لكليات القاهرة بمدينة نصر والدراسة.

من جانبه أوضح الدكتورمحمد الشربيني ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسؤول ملف التحول الرقمي بالجامعة، إن هذه التدريبات تأتى كباكورة أعمال مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين الجامعة ووزارة الاتصالات ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بعد سلسلة من اللقاءات بين قيادات الجامعة ومعالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات معهد تكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة هبة صالح مديرة المعهد.

وأشار الشربيني إلى أن خطة التدريب تشمل تسع مسارات تدريبية تتسق مع تخصصات الطلاب حتى يتمكن الطالب من توظيف المهارة الرقمية محل التدريب مع تخصصه، حيث يستطيع الطالب من تخصصات كليات الهندسة والعلوم ومعاهد قواعد البيانات الاختيار من أحد المسارات التدريبية (تطوير البرمجيات SW development – تطوير الويب Web development – الأنظمة المدمجة Imbedded Systems – الأمن السيبرانى Cyber security )، كما يستطيع الطالب من التخصصات الشرعية والعلوم الإنسانية وكليات الزراعة والاقتصاد المنزلي اختيار احد المسارات التدريبية (التسويق الإلكتروني E marketing – الفنون الرقمية Digital arts – تطوير الويب Web development – تطوير المحتوى الإلكتروني E learning)، وذلك وفقاً للجدول ، وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على المنحة التدريبية تسجيل بياناتهم في الرابط المناظر للتخصصات المطلوبة.

وأوضح أن باب التسجيل ينتهي في الثلاثين من شهر يوليو الجاري ليبدأ بعدها مباشرة اعلان الطلاب المرشحين بموعد بدأ التدريب وكافة التفاصيل المرتبطة بكل دورة تدريبية، مضيفا أن التخصصات تشمل كليات نظرية وتضم الشريعة والقانـون - الشريعة الإسلامية - اللغة العربيــــــــة - اللغات الأوروبية - اللغات والترجمة - الزراعــــــــــــــــة - التربية - التجارة - الاقتصاد المنزلي - الاعلام - الدراسات الانسانية، التسجيل من خلال اللينك التالي

https://forms.office.com/r/46S7TTd05b

وكليات عملية تشمل كليات الهندسة والعلوم ومعاهد قواعد البيانات

ويكون التسجيل من خلال اللينك التالي

https://forms.office.com/r/mqhYKeRXpS