طلاب الشعبة العلمية في الوادي الجديد: امتحان الفيزياء «صعب»

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أكد عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة في الوادي الجديد، على صعوبة امتحان مادة الفيزياء، السبت، وأوضحوا أنهم أصيبوا بـ«الصدمة» من صعوبة عدد كبير من الأسئلة والحاجة لمزيد من الوقت للاجابة على ٥٠ سؤال ومراجعة الاجابات.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة لآداء إمتحان الفيزياء بلغت 99.16 % على مستوى 10لجان بالادارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة .

وأضاف أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تواصل متابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال شبكة سكايب وعبر شبكة سكايب التكنولوجية .

وأشار إلى انتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بجميع الادارات التعليمية داخل لجان سير الإمتحانات لآداء إمتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات إحترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلاً عن تذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور، بجانب تضافر كافة الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.