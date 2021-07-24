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يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غدا الاحد في التاسعة صباحا المباراة الهامة والمرتقبة امام منتخب الارجنتين علي قناة bein xtra2 القناه المفتوحه علي النايل سات

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثامنة والنصف صباحا من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق ، نجم منتخب تونس ايمن عبد النور ، و المباراة من تعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ، وتعادل في المباراة الاولي أمام المنتخب الاسباني ، بينما خسر منتخب الارجنتين بهدفين من نظيره الاسترالي في مفاجاة قوية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠