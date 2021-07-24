أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف علي القنوات المفتوحة لمباراة والارجنتين علي النايل سات 

Print
تعرف علي القنوات المفتوحة لمباراة مصر والارجنتين علي النايل سات  تعرف علي القنوات المفتوحة لمباراة والارجنتين علي النايل سات 

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غدا الاحد في التاسعة صباحا المباراة الهامة والمرتقبة امام منتخب الارجنتين علي قناة bein xtra2 القناه المفتوحه علي النايل سات

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثامنة والنصف صباحا من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق ، نجم منتخب تونس ايمن عبد النور ، و المباراة من تعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي

ويتواجد منتخب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ، وتعادل في المباراة الاولي أمام المنتخب الاسباني ، بينما خسر منتخب الارجنتين بهدفين من نظيره الاسترالي في مفاجاة قوية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020