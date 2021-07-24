هل ضحى دوناروما براتب أكبر في ميلان للانضمام إلى باريس؟

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زعمت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جيانلويجي دوناروما سيحصل في البداية على راتب أقل في باريس سان جيرمان من العقد الذي رفضه في أي سي ميلان.

رحل حارس المرمى الإيطالي عن النادي الذي كان في صفوفه منذ عام 2013، وشارك لأول مرة في الدوري الإيطالي في سن الـ16 مع الفريق.

انضمامه لباريس جاء بشكل مجاني بعد رفضه التوقيع على العقد الجديد، وأشارت التقارير الصحفية وقتها إلى أنه سيحصل على 12 مليون يورو في الموسم مع ناديه الجديد.

لكن الآن تقرير الصحيفة الفرنسية يقول إن اللاعب الدولي الإيطالي لن يحصل على هذا الرقم في باريس.

يُقال إن العقد حتى يونيو 2026 سيكون مقابل 7 ملايين يورو مضمونة لكل موسم، بعد الضرائب، وهو ما يزيد بمليون يورو على عقده الأخير في ميلان.

من ناحية أخرى، فإن العرض الأخير الذي قدمه ميلان- والذي رفضه اللاعب- كان أقرب إلى 8 ملايين يورو في السنة.

يكمن الاختلاف في المكافآت «البونص» والإضافات المتعلقة بالأداء، والتي قد تجعله يتحصل بحد أقصى على 10 ملايين يورو سنويًا، وذلك إذا فاز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

الصحيفة قالت إن دوناروما في البداية سيتقاضى راتبًا أقل من زميله في الفريق، الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، على الرغم من أنه من المفترض أن يرتفع راتبه على مدار السنوات الخمس للعقد.