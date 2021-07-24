مطلب برلماني لضرورة دعم حكومي لتطوير التلفزيون المصري الرسمي

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طالب النائب عبدالسلام الخضرواى عضو مجلس النواب، بعودة «ماسبيرو» لريادته الاعلامية اقيمياً وعربياً وافريقياً وان يتخلص الاعلام المصرى من جميع مشكلاته خاصة الديون .

و دعا «خضراوى» في تصريحات له اليوم السبت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى الاسراع في وضع خطط عاجلة لمساندة ودعم التليفزيون المصرى وتطويره وتحديثه والقضاء على جميع المشكلات والازمات التي تواجه «ماسبيرو»، مشيرا إلى ثقته التامة في قدرة الحكومة على استعادة الريادة الاعلامية لمصر على جميع الاصعدة الاقليمية والعربية والدولية

و اضاف أن الاعلام المصرى كان متألقاً في سماء الاعلام العربى فبعد أن استهل التليفزيون استهل إرساله بقناة واحدة، وكان زمن الإرسال محددًا بـ 6 ساعات فقط يوميًا، وقدم التليفزيون برامج شاملة من توعية وإرشاد للمزارعين وبرامج تعليمية في جميع المراحل، وبرامج للأطفال وفوازير رمضان التي اشتهر في تقديمها ثلاثي أضواء المسرح ليتسع بعد مرور الوقت بالعديد من القنوات لتعظيم إمكانياته ليؤدي الدور المنوط به التوعوي والتنويري في المجتمع المصري.

و تابع ان التليفزيون المصري كان ولايزال وسوف يظل مسانداً للدولة المصرية في كل المحن والأزمات التي تواجهها وقاد حركة التطوير والتنوير والفكر والثقافة في العالم العربي لعقود طويلة من خلال أجيال من العمالقة والرواد في العمل الإعلامي. مؤكداً على أهمية القوى الاعلامية الناعمة وتأثيرها في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي وبناء الشخصية المصرية. وتقدم النائب بالتهنئة للإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في 21 يوليو عام 1960.

مؤكداً ان فكرة إنشاء التليفزيون المصري كانت له من مجموعة من الاهداف وفى مقدمتها التثقيف واعلام الشعب وتثقيفه ومحو أميته وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيلة ومساندة ودعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها