أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مطلب برلماني لضرورة دعم حكومي لتطوير التلفزيون المصري الرسمي

Print
مطلب برلماني لضرورة دعم حكومي لتطوير التلفزيون المصري الرسمي مطلب برلماني لضرورة دعم حكومي لتطوير التلفزيون المصري الرسمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب عبدالسلام الخضرواى عضو مجلس النواب، بعودة «ماسبيرو» لريادته الاعلامية اقيمياً وعربياً وافريقياً وان يتخلص الاعلام المصرى من جميع مشكلاته خاصة الديون .

و دعا «خضراوى» في تصريحات له اليوم السبت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى الاسراع في وضع خطط عاجلة لمساندة ودعم التليفزيون المصرى وتطويره وتحديثه والقضاء على جميع المشكلات والازمات التي تواجه «ماسبيرو»، مشيرا إلى ثقته التامة في قدرة على استعادة الريادة الاعلامية لمصر على جميع الاصعدة الاقليمية والعربية والدولية

و اضاف أن الاعلام المصرى كان متألقاً في سماء الاعلام العربى فبعد أن استهل التليفزيون استهل إرساله بقناة واحدة، وكان زمن الإرسال محددًا بـ 6 ساعات فقط يوميًا، وقدم التليفزيون برامج شاملة من توعية وإرشاد للمزارعين وبرامج تعليمية في جميع المراحل، وبرامج للأطفال وفوازير رمضان التي اشتهر في تقديمها ثلاثي أضواء المسرح ليتسع بعد مرور الوقت بالعديد من القنوات لتعظيم إمكانياته ليؤدي الدور المنوط به التوعوي والتنويري في المجتمع المصري.

و تابع ان التليفزيون المصري كان ولايزال وسوف يظل مسانداً للدولة المصرية في كل المحن والأزمات التي تواجهها وقاد حركة التطوير والتنوير والفكر والثقافة في العالم العربي لعقود طويلة من خلال أجيال من العمالقة والرواد في العمل الإعلامي. مؤكداً على أهمية القوى الاعلامية الناعمة وتأثيرها في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي وبناء الشخصية المصرية. وتقدم النائب بالتهنئة للإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في 21 يوليو عام 1960.

مؤكداً ان فكرة إنشاء التليفزيون المصري كانت له من مجموعة من الاهداف وفى مقدمتها التثقيف واعلام الشعب وتثقيفه ومحو أميته وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيلة ومساندة ودعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة