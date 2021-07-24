رفع 80 طن مخلفات واتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي لرؤساء الأحياء بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

شهدت أحياء مدينة الأقصر، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بكافة الشوارع بنطاق كل حي، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها مدينة الأقصر لرفع مستوى النظافة .

وتابع أحمد زين العابدين رئيس حي شمال، تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت طريق المطار من كوبري الكباش وصولاً للكوبري العلوي وأسفل الكوبري العلوي كما تم قص الأشجار وتهذيب النخيل ونظافة الجزر الوسطى ورفع الأتربة وتفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات من على جانبي الطريق أولاً بأول، ودخول المكنسة الالي وتم رفع 15 طن أتربة وقمامة .

كما قام عصام عبدالراضي عضو المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر بمتابعة حملة النظافة العامة بمنطقة الممشى السياحي بدء من قاعة المؤتمرات وصولاً حتى بنك الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بقيادة محمد يسري مسؤول النظافة بالفرقة وتم رفع 4 طن قمامة .

وفي حي جنوب تابع حسن خليدي رئيس الحي، وسمير سعود نائب رئيس الحي تنفيذ حملة نظافة وتفريغ جميع الحاويات أولاً بأول بالوردية الصباحية وتم رفع 25 طن قمامة والوردية الثانية تم رفع 30 طن .

كما تابع حسام العمدة رئيس حي شرق، تنفيذ حملة نظافة موسعة ابتداءً من محطة الوقود وصولاً حتى المرور فضلاً عن رفع الأتربة بجانب البلدورات وتم رفع 6 طن قمامة وأتربة.