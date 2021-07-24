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4 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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4 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 4 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الجمعة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9933 حالة والإصابات إلى 763437 حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.18% من إجمالي الفحوصات المجرية والبالغ عددها 15172 فحصاً مخبرياً.

وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: 219 في العاصمة، و35 في الزرقاء، و26 في إربد، و12 في المفرق، و10 في العقبة، و7 في الطفيلة، و7 في جرش، و7 في عجلون، و3 في البلقاء، و3 في الرمثا، و2 في مادبا.

ولم تسجل إصابات في محافظتي الكرك ومعان وكذلك لواء البتراء.

جي بي سي نيوز

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