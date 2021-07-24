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وزير التعليم يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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وزير التعليم يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وزير التعليم يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات

وزير التعليم يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم؛ التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن نجاح موسم الحج لهذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من جائحة كورونا؛ هو استمرار لنجاحات المملكة التي تتحقق سنوياً في الحج، وذلك بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة والدعم غير المحدود من لدن القيادة التي وفرت جميع الإمكانات المادية والبشرية، وسخرت منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات التي طُبقت في حج هذا العام؛ للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم بأمن وطمأنينة.

ونوّه وزير التعليم إلى تكامل الجهود الحكومية خلال موسم الحج، وكفاءة التنظيم والاحترافية العالية التي أظهرتها قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، التي أسهمت بفضل دعم وتوجيهات وحرص القيادة الرشيدة في تخطي الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، وهو ما كان محل إشادة على مستوى المنظمات والعالم أجمع، سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة التي تضع سلامة الإنسان أولاً وقبل كل شيء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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