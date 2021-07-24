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فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي "الداخلية" و"الأوقاف"

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فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي "الداخلية" و"الأوقاف" فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي "الداخلية" و"الأوقاف"
إحالة 30 سفيرًا وعدد من المحافظين للتقاعد

فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي

نقلت "الشرق" عن مسؤولين فلسطينيين، اليوم "السبت"، أن الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، ستجري تعديلات وزارية مرتقبة، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 30 سفيرًا للتقاعد.

وأفاد المسؤولون بأن الرئيس محمود عباس أعطى "اشتية" موافقته على إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتَي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء.

وأضافوا أن "عباس" وافق على إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وتدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى.

وأشاروا إلى أن "عباس" كان يفضل تأجيل التعديل الحكومي لحين إجراء حوار مع حركة حماس، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها على أولويات السلطة الفلسطينية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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