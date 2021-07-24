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وزير الطيران المدني يتفقد برج المراقبة ومهبط الطائرات بمطار العلمين الدولي (صور)

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أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جولة تفقدية لمطار العلمين الدولي السبت، والذي يخدم منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، ويعد من المطارات الاقليمية الهامة كما يدعم خطة الدولة في تنمية الساحل الغربى لجمهورية العربية، وذلك للوقوف على حركة التشغيل بالمطار والإطمئنان على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلات الجوية والتى تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة.

ورافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

و خلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة السفر والوصول وكاونترات الجوازات بمنطقة سيور الحقائب وبرج المراقبة ومهبط الطائرات واطمأن على جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية .

كما تابع حركة التشغيل بالمطار، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية وكذا تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالمطار خلال الجائحة.

والتقى الطيار محمد منار العاملين بالمطار وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما ناقش مع العاملين آلية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة والتغلب على أي معوقات التشغيل واستمرار التطوير والتحديث بالمطار بما يناسب أعمال التطوير الجارية في جميع المطارات، خاصة المطارات ذات الجذب السياحى.

وأشار وزير الطيران إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بمنطقة العلمين الجديدة حيث تعد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية حالياً، حيث توفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصرى، كما أن الساحل الشمالى من أكثر المناطق جذباً لإحتواءه على عدد كبير من المنتجعات السياحية والقرى الساحلية المميزة ويتمتع بالأجواء الخلابة والشواطئ المصرية الساحرة، ووجه سيادته بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة لتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مصر.

وزير الطيران المدني يتفقد برج المراقبة و مهبط الطائرات بمطار العلمين الدولى (صور)
وزير الطيران المدني يتفقد برج المراقبة و مهبط الطائرات بمطار العلمين الدولى (صور)
وزير الطيران المدني يتفقد برج المراقبة و مهبط الطائرات بمطار العلمين الدولى (صور)

المصرى اليوم

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