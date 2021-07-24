تأهيل وتبطين ١٧ ترعة ضمن حياة كريمة في الشرقية بتكلفة ٣٣٤ مليون جنيه

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 17 ترعة بزمام هندسة ري الحسينية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والكهرباء، والاتصالات ،والزراعة، بالتنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغييرها إلى الأفضل.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد ،للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ،ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ،لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 17 ترعه بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري بتكلفة تقديرية تبلغ 334 مليون و800 ألف جنيه، بهدف تقليل الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال، تأهيل وتبطين ترعة القصاصين القديمة لخدمة قرية قصاصين الشرق وتوابعها، وتأهيل ترعة أبوسلطان وإستكمال حائط ساند على ترعة سعود لخدمة قرية سعود وتوابعها، وكذلك تأهيل ترعتي البداية والمايا لخدمة قرية الظواهرية وتوابعها، بالإضافة إلى تأهيل ترعة الإخيوة ونهاية ترعة جندل السفلي لخدمة قرية سماكين الغرب وتوابعها، وتأهيل ترعتي جندل العليا والفولي لخدمة مزارعي مدينة الحسينية وقرية الظواهرية، وتأهيل ترعتي بدران وجندل السفلي لخدمة قرية منشأة أبوعامر توابعها، فضلا عن تأهيل ترع سامي، بشاره، سعود، لخدمة قري الظواهرية وسعود بشارة، وكذلك تأهيل ترع صان السماعنة، وأبوراس، وشداد، لخدمة مزارعي مدينة الحسينية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري مضاعفة الورديات لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم ،للحفاظ على مياه الري من الهدر، وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة .