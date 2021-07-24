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«جنون» التفاح البلدى.. تعرف على الفاكهة اليوم

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«جنون» التفاح البلدى.. تعرف على أسعار الفاكهة اليوم «جنون» التفاح البلدى.. تعرف على الفاكهة اليوم

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شهدت التفاح البلدى ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضى، حيث تراوح سعر الكيلو منه ما بين 25 و30 جنيه حسب حجمه ، وشبه البعض ارتفاع أسعاره مثل محصول الطماطم ووصفه ب«جنون التفاح»، وكان معروف بأن أعلى سعر للتفاح في نهاية الموسم يصل إلى 15 جنيه، فيما استقر سعر العنب ووصل سعر الكيلو منه 15 جنيه، بينما يصل سعر البرتقال 6 جنيه للكيلو .

وأرجع حسين أبوصدام سبب ارتفاع أسعار التفاح البلدى إلى انتهاء موسمه والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على جودة معظم الفواكه الصيفية، بجانب انخفاض المساحة المنزرعة من التفاح بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته .

نقدم لكم قائمة أسعار الفاكهة اليوم :

الكانتلوب من 5 إلى 7 جنيه للكيلو.

الشمام من 7.5 جنيهات للكيلو.

البطيخ (8-10 كيلو) 60 جنيها للواحدة.

البطيخ (6 -8 ) 40 جنيها للواحدة.

الخوخ البلدي العريشي من 20 جنيها للكيلو.

كمثرى مستوردة 30 جنيها للكيلو.

المانجو السكرى 25 جنيه للكيلو .

المانجو العويس 28 جنيه للكيلو .

المصرى اليوم

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