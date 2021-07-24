الأردن: بدء تطعيم الأطفال من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فايزر غدًا

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قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم السبت، إن لقاحات فيروس كورونا "ستصبح عملية روتينية على مستوى العالم".

وأعلن الهواري عن فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز الـ 12 عاما، بدءا من يوم غد الأحد في الأردن.

وقال الهواري لقناة "المملكة" إن "التطعيم سيكون اختياريا باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء تطعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وأضاف أنه تم "تخصيص تطعيم "فايزر" لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وأشار الوزير إلى أن "لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع لقاح كورونا، وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين جرعات اللقاح".