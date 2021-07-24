أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأردن: بدء تطعيم الأطفال من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فايزر غدًا

Print
الأردن: بدء تطعيم الأطفال من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فايزر غدًا الأردن: بدء تطعيم الأطفال من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فايزر غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم السبت، إن لقاحات فيروس كورونا "ستصبح عملية روتينية على مستوى العالم".

وأعلن الهواري عن فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز الـ 12 عاما، بدءا من يوم غد الأحد في الأردن.

وقال الهواري لقناة "المملكة" إن "التطعيم سيكون اختياريا باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء تطعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وأضاف أنه تم "تخصيص تطعيم "فايزر" لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وأشار الوزير إلى أن "لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع لقاح كورونا، وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين جرعات اللقاح".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا