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"مكارم" تكشف عدد عبوات المياه الموزعة على ضيوف الرحمن بمكة

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منذ عودة العمرة بعد توقفها بسبب جائحة "كورونا" وحتى موسم الحج

وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"، أكثر من مليون عبوة ماء على ضيوف الرحمن من المياه الصحية المبردة في مكة المكرمة؛ وذلك ضمن برنامج سقيا ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام منذ عودة العمرة، بعد توقفها بسبب جائحة المستجد وحتى موسم الحج في هذا العام الاستثنائي.

وشملت نقاط التوزيع في أربعة مواقع متفرقة في العاصمة المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام وهي: أجياد وكدي ومنطقة الجمرات وغزة؛ وذلك بإشراف من لجنة السقاية والرفادة التابعة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقدمت شركة بي إيه إي سيستمز المحدودة، شراكة متميزة مع الجمعية، واستفاد من خلالها أكثر من 100 ألف معتمر وحاج.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لما تقوم به الرشيدة من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة بين القطاعات، في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وأن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وسهولة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن يكون ضيوف الرحمن أولًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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