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نجم الأرجنتين السابق لـ«المصري اليوم»: مواجهة صعبة.. ولكن لا نهتم إلا بشيئاً واحدًا

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نجم الأرجنتين السابق لـ«المصري اليوم»: مواجهة مصر صعبة.. ولكن لا نهتم إلا بشيئاً واحدًا نجم الأرجنتين السابق لـ«المصري اليوم»: مواجهة صعبة.. ولكن لا نهتم إلا بشيئاً واحدًا

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أكد جابرييل ميليتو نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني السابق، على صعوبة مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب ، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين في وقت مُبكر من صباح يوم الأحد.

ويستضيف ملعب سابورو دوم مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة في مباراة حاسمة للمنتخبين من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل للدور التالي.

وقال ميليتو تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» السبت: «سنخوض مواجهة في غاية الصعوبة أمام منتخب مصر، لكن لا يوجد بديل لنا سواء تحقيق الثلاث نقاط لأننا لا نملك اي حلول غير ذلك بعد الخسارة في مباراة الافتتاح أمام منتخب أستراليا».

أضاف: «يجب علينا تقديم مباراة جيدة لأنها تعني ثلاثة نقاط مهمة للغاية في مشوارنا بالمسابقة، أهم شيء هو التفكير في الفوز من البداية، خصوصًا أن منتخب مصر يعرف جيدًا كيف يتمركز في الخلف مثلما فعل أمام إسبانيا في المباراة السابقة».

تابع صاحب الـ 40 عامًا: «نعاني من بعض المشاكل في الخطوط الهجومية في ظل غياب الحلول، ولكن للتأهل يجب أن نكون دائما على قدر المسئولية، لذا ننتظر تقديم أداء جيد غدا أمام مصر ثم انتظار المباراة الثالثة والأخيرة أمام إسبانيا».

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، من أولمبياد طوكيو، بينما يودع المسابقة أصحاب المركز الثالث والرابع.

ويطمح منتخب التانجو في مصالحة جماهيره، بعد الهزيمة المُخيبة للآمال أمام أستراليا، بهدفين دون رد، في الجولة الافتتاحية، بينما يسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز، لوضع قدم في الدور ربع النهائي.

ويتمتع ميليتو بمسيرة كروية رائعة، حيث تألق مع إنديبندينتي الأرجنتيني، قبل أن يذهب إلى الدوري الإسباني عبر بوابة ريال سرقسطة في صيف عام 2003، وشهد عام 2007 انتقاله إلى صفوف برشلونة الذي فاز معه بعدة ألقاب وظل بالفريق الكاتلوني حتى عام 2011 حين عاد إلى ناديه القديم إنديبندينتي.

وأعلن ميليتو اعتزال كرة القدم في 12 يونيو 2012 وهو يتجاوز الـ31 عامًا بسبب كثرة الإصابات، ليتجه بعد ذلك على عالم التدريب، حيث يتولى حاليًا الإدارة الفنية لفريق أرجنتينوس.

المصرى اليوم

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