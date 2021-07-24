الأربعاء.. ندوة وفيلم «لحن لم يتم» عن حياة أسمهان بسينما الهناجر

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تحتفل جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بذكرى وفاة أميرة الغناء العربي «أسمهان» في السابعة من مساء يوم الأربعاء 28 يوليو، بسينما الهناجر .

ويعد هذا الاحتفال الثانى للجمعية بذكرى وفاة صوت الكروان أسمهان خلال شهر يوليو الجارى، بحضور اللواء شفيق الشايب، وزوجته الفنانة فاطمة عيد، والفنان قيس عبدالفتاح، والمخرج مصطفى الدمرداش، وكوكبة كبيرة من محبى وعشاق فن الموسيقار فريد الأطرش والفنانة أسمهان .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلى عن حياة أسمهان بعنوان «لحن لم يتم» من إخراج عادل السيد، وعقب عرض الفيلم يتحدث كل من الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، والفنان سيف عبدالرحمن، والناقد الفنى زكى مصطفي، عن سينما أسمهان وأهم محطاتها الفنية .

كما يتضمن الإحتفال فقرة فنية للفنان الكبير عازف العود سيد منصور، الذي يقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية من أشهر أغانى فريد الأطرش، مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة .