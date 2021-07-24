حملات مكثفة على مواقف السيارات في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المتابعة لجميع مواقف سيارات الاجرة والسرفيس بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين والتأكد من توافر جميع المواد البترولية.

وشدد المحافظ على التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لمنع إستغلال المواطنين والتخفيف عنهم.

وأشار المحافظ إلى أن تكثيف الحملات يأتى بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح امس الجمعة كالأتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت أسعار السولار .

[image:2:center]

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لجميع مواقف سيارات الأجرة «السرفيس» بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين .