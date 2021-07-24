أولمبياد طوكيو 2020.. فوز منتخب اليد على البرتغال في أولى مبارياته

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لعب المنتخب المصري لكرة اليد أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرتغال اليوم السبت، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (15-15).

ليفرض منتخب الفراعنة سيطرته في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة (36-30)

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.

ويرأس بعثة المنتخب الوطنى المصري في أولمبياد طوكيو كابتن أيمن صلاح والجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى المصري بقيادة روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني- أنطونيو يورينتي مدرب مساعد- فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى- دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب- كابتن نور أبو زيد مدير المنتخب.